Caroline PONTIER

De part mon métier et ma formation initiale, je me suis spécialisée dans le secteur des produits de la mer.



Mes compétences en management de la qualité en industrie sont élargies au développement durable, à l'hygiène et à la production. Le marketing et le développement de produits sont également des domaines auquel je porte un intérêt certain.



Efficace, déterminée et autonome, je n'en reste pas moins dévouée au développement technique et commercial de mon entreprise.



Ayant des capacités d'adaptation élevées, j'aimerai apprendre et me diversifier dans d'autres secteurs d'activités.



Mes compétences :

Audit interne

Gestion de projet

Gestion de base de données

Agroalimentaire

Certification ISO 14001

Management

Gestion de la qualité

Benchmarking