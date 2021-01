Caroline PROUVOYEUR

Aisance relationnelle multiculturelle, capacité d'analyse et de synthèse, rigoureuse et organisée.

Avec 14 ans d'expérience dans le domaine international avec gestion de projets internationaux, je suis adaptable et autonome. Je possède une grande ouverture d'esprit, je suis rigoureuse et organisée.



Langues étrangères :



-Anglais et espagnol

-Analyse et traduction de tout document rédigé en anglais



Gestion des opérations commerciales internationales :



-Développement de partenariats avec les pays étrangers (Japon, Mexique, Singapour, etc.)

-Connaissances des comportements culturels et de leurs spécificités, négociation avec les interlocuteurs

-Management d’équipes internationales dans la mise en œuvre de projets pédagogiques communs

-Réalisation d’études de marchés étrangers dans le domaine des écoles de création numérique

-Élaboration des budgets Erasmus avec des enveloppes jusqu’à 150 000 euros et synthèse des tableaux de bord

-Opérations d’importation de marchandises pour un transitaire à l’aéroport de Lesquin, étude des risques logistiques pour respecter les délais exigés par les clients

-Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, et internet)



Mes compétences :

Relations internationales

Anglais courant

Mobilité internationale

Développement international

Communication

Organisation

Microsoft Office

Communication interculturelle

Gestion de projets internationaux

Internet

Incoterm

Réponse aux appels d'offres

Étude de marché

Budgétisation

Gestion du risque

Salons internationaux

Traduction technique

Négociation internationale

Prospection internationale

Finance

Droit commercial

Transport

Commerce international

Partenariats

Recherche de financement

Logistique

Gestion des commandes

Marketing international