Caroline QUESNOIT

Diplômée de lEcole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC) et forte dune expérience industrielle de 20 ans, je maîtrise le processus de conception de nouveaux produits et process para-pharmaceutiques et pharmaceutiques, depuis le brief marketing jusquà la validation client, le tout dans le respect des normes QHSE.

Mener à bien les différentes missions qui mont été confiées ma également permis de développer mes compétences en management, ainsi qu'en gestion de projets (de létablissement des plannings et budgets à lindustrialisation, en passant par le suivi des indicateurs et les réunions davancement).

Continuer à enrichir ces compétences et en acquérir de nouvelles, toujours dans le domaine de la conception de nouveaux produits et process, telles sont mes motivations actuelles.

Je privilégie les secteurs de la santé et du bien-être et mon souhait est d'intégrer une équipe fédérée autour de valeurs telles que respect, qualité et efficacité, pour progresser avec elle et concevoir ses succès du futur.



Mes compétences :

Gestion de projets

Compléments alimentaires

Industrie pharmaceutique

Développement