Caroline RANQUET

Je suis passionnée par le monde bactérien et la recherche en biotechnologie. Je suis capable de modifier, à façon, le chromosome d'une bactérie, et donc sa capacité à survivre dans tel ou tel environnement, ou à produire tel ou tel composé. Je peux également modifier, à façon, des plasmides bactériens ou eucaryotes. Les bactéries peuvent ainsi être "transformées" en véritables « petites usines » permettant la synthèse de nombreuses molécules importantes au point de vue industriel et médical.



Je viens de passer 6 mois au sein de l'entreprise Deinove SA à Montpellier, où j'ai participé à la mise en place du laboratoire de Biologie moléculaire. J'ai également mis au point, avec succès, plusieurs protocoles de génie génétique permettant de transformer et modifier à façon les Deinocoques.



Forte de cette expérience et de retour sur Grenoble, je me lance désormais dans le montage d'une plateforme de Biologie moléculaire -Génie génétique, avec l'aide de la société Floralis-filiale UJF. Cette plateforme sera dédiée à la sous-traitance, pour les laboratoire de l'UJF ou des laboratoires externes à l'université ou privés, de tous travaux de Biologie moléculaire et Génie génétique chez les bactéries (Escherichia coli, Deinocoques ou autre).



Mes compétences :

Biologie

Biologie synthétique

Biotechnologie

Communication

Communication scientifique

Enseignement

Recherche

Synthétique

R&D