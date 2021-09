Caroline RICHARD

Passionnée par la langue française et la transmission des savoirs, je propose des cours d’orthographe de tous niveaux, individuels ou en groupe, aux particuliers, entreprises ou assoications. J’assure également la préparation au Certificat Voltaire.



Mon défi : adapter ma pédagogie et mes supports didactiques en fonction du public visé.



Mon objectif : la réussite des élèves.



Mes forces : enthousiasme, bienveillance, disponibilité... Et mon sourire !



Mes compétences :

Orthographe

Pédagogie

Transmission des savoirs

Coaching

Français

Adaptabilité

Créativité

Création de supports didactiques

Organisation

Travail en équipe