Caroline SCHERSCHEL LINDE

Depuis peu en disponibilité, j’aimerais pouvoir poursuivre mon activité professionnelle en tant que Responsable ou consultante achats en particulier sur des catégories d’achats indirects, ou de gestion de projet.



Après plusieurs années dans la fonction achats et plus particulièrement dans les achats hors production, (flotte automobile, facility management, voyages et déplacements), je viens de renforcer mes compétences en validant un Master 2 à l’ESSEC en Management et Gestion des Organisations avec une spécialisation achats.



Si vous avez une opportunité dans ce domaine n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logiciels de gestion de parc automobile