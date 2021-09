Caroline SERHAN

Concernant immoRegion.fr - atHome International



immoRegion.fr, marque de la société atHome International, est un site d'annonces immobilières 100% régional. Présent depuis 2005 en Alsace et en Lorraine, immoRegion.fr couvre également à présent la régions Nord-Pas de Calais et Pays de la Loire.



atHome International, filiale française d’un groupe international, atHome Group (filiale de REA Group), a développé son activité autour de la publication d’annonces sur internet. Au sein d’un marché dynamique en plein essor, notre entreprise continue de se développer en France.



-------------------------------------------

Concernant Coaching Equilibre

Faire émerger les potentiels et les talents a toujours été pour moi un objectif majeur dans mes choix personnels et professionnels.



20 années d’expériences dans des entreprises internationales m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance de l’être humain. J’ai pu côtoyer de nombreux secteurs professionnels (marketing, communication, vente, production, IT, finance et ressources humaines), des profils très divers que j’ai eu l'occasion d'accompagner.



Mes dernières expériences en RH, management et formation ont confirmé mon goût et mes compétences dans le domaine de l’accompagnement.



J'ai choisi la voie du coaching, des neurosciences et de la PNL, dans le but de mieux comprendre les comportements humains et de guider toute personne qui en éprouvera le besoin, pour des questions personnelles ou professionnelles.



L’écoute, le respect, la confiance, l’intégrité, la réussite font partie de mes valeurs fondamentales.



-------------------------------------------------------



 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013 à auj. atHome Group

Human Resources & Training Manager



2012 à auj. Coaching Equilibre

Coach personnel et professionnel, coach scolaire



2000 - 2012 EDITUS Luxembourg (12 ans)

Assistante RH, Chargée de Formation et Développement (3 ans)

Formation et développement

Recrutement



Responsable Marketing-vente régie publicitaire online (2,5 ans)

Chef de produit marketing (3 ans)

Assistante commerciale (3,5 ans)



 FORMATION PROFESSIONNELLE

2013 Praticien en PNL (ApiForm - PeoplePrimetime Luxembourg)

2012 Formation en coaching et coaching scolaire (Coaching Ways Bruxelles), Certifiée ICF ACC



2011 Praticien ANC : Approche NeuroCognitive et Comportementale (Institute of NeuroCognitivism, Bruxelles), niveau 1



2010 - Certificat en Gestion des Ressources Humaines, Chambre de Commerce Luxembourgeoise (LSC)

- Formation Management : leadership situationnel, communication, assertivité, motivation, entretien d’évaluation (Pascal Renard)

- Initiation à l’entretien de recrutement (RH Expert)

- Formation de formateur interne (Fast training)



2008–2009 Formation bases de la Process Communication



2007 Initiation aux techniques de coaching, suivie par un coach dans le but d’améliorer mes compétences de manager



2000-2007 Diverses formations dans le cadre de mes activités commerciales et marketing



Mes compétences :

Ressources humaines

Plan de formation

Rh

Recrutement

Coaching

Formation