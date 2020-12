Caroline SOULA

Motivée par une carrière dans un environnement international, riche, j'ai diversifé ma carrière afin de developer une vision large et solide en controlling.

Mes différentes experiences dans de grand groupes internationaux m'ont permis de developer mes compétences managériales et stratégiques; et de prendre le lead sur un certain nombre de dossiers.

J'ai aussi acquis une certaines capacité d'adaptation et de flexibilité grâce à mon travail auprès de différentes strates hiérarchiques.



Je recherche maintenant à m'orienter vers un poste de responsable controlling/finance.



Mes compétences :

KPI's

Working capital

Management d'équipe

Management de projet

Forecasting

Budgeting

SAP Netweaver > SAP BW

Sieges

SAP-netweaver- Business

SAP MM

SAP FI

SAP CO

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel