Joaquim CORREIA

Passionné par le Marketing et le Management, je m'exprime dans l'écoute des clients et l'analyse des marchés, la définition des orientations stratégiques, la gestions de projets transversaux, la communication et la gestion de la marque... mais également dans l'accompagnement du développement personnel de mes collaborateurs.

La pratique du marketing offre l'extraordinaire opportunité d'être positionné au centre des préoccupations de l'entreprise - le client - comme à la croisée des directions fonctionnelles et opérationnelles. Éclaireur, promoteur, coordinateur, accompagnateur... Le marketeur assume quotidiennement de multiples missions, au service de l'entreprise et du client.

Enthousiaste et passionné, j'aime partager sur ces questions qui mettent en mouvement les hommes et les organisations.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management