Bonjour, Merci de votre visite, quelques mots de présentation de mon profil professionnel ainsi que de l'organisme* dont j'ai été la responsable pédagogique et formatrice pendant plus de 19 ans et que j'ai décidé de dissoudre pour poursuivre d'autres projets



Je suis maintenant Professeur d'Anglais Professionnel /Business English Teacher au sein d'écoles de Commerce et établissements supérieurs parisiens après une brève incursion comme professeur d'anglais général au sein du Ministère de l'Éducation Nationale.(Académie de Créteil)



-Spécialisée dans l'enseignement de l'anglais Post-Bac ,je prépare mes étudiants BAC+1,BAC+2,BAC+3,BAC+4,BAC+5 à la validation de leurs diplômes en Marketing ,Retail,,Comptabilité Gestion, Commerce International,Numérisation et Digitalisation de la Relation client et en anglais technique d'optique-lunetterie.

J'apprécie la diversité de profils de tous mes étudiants ainsi que leurs parcours et mon objectif principal est de les aider à devenir de bons communicants en anglais.

Caroline TAN ,Business English Teacher



*Fondé en 1999 Carltan Langues était un organisme parisien spécialisé en Formations Langues dispensées auprès des entreprises , des administrations et des salariés dans le cadre exclusif de la formation professionnelle continue, du plan de formation et du DIF/CPF.