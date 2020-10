Carolyne MARTINEZ

Compétences commerciales et managériales

Expérience 6 ans



Etude de marché

Mise en place d'action commerciale dans le but de fidéliser, d'accroitre et de perenniser la clientèle

Phoning, propection auprès de particulier et professionnel

Elaboration de power point publicitaire

Analyse des résultats

Elaboration de plan d'action suite au résultats



Formation des employés (du statut employé à agent de maitrise).

Mise en place de briefings.

Donne le goût du challenge.

Mise en place de débriefings et de plans d'actions suite aux anomalies.

Evalue les compétences de manière factuelle pour cibler les faiblesses et mise en place de suivis personnalisés pour évolution.

Leadership.

Adaptation aux cultures calédoniennes.





Gestion des marchandises

Expérience 4 ans



Calcul et analyse des besoins par catégories de produits.

Elaboration des commandes.

Réception des commandes.

Elaboration de supports de commandes via Excel.

Réalisation et analyse d'inventaire.

Mise en place de supports et de plans d'actions liés aux résultats obtenus et à obtenir.

Connaissance et application du FIFO.

suivi des stocks, élaboration de commande, calcul des besoins de produits frais et non frais.

suivi des pertes et analyses de celles ci.

Inventaire et analyse des pertes inconnues et connues.

respect et connaissances des normes d'hygiène (HACCP) , formation en interne Quick sur les normes et formation suivi par l'institut SILLIKER.

réception de livraison , contrôle du respect de la chaine du froid, respect du FIFO.

Prise de température et de calibrage de tous nos produits et de nos machines de production.







Gestion du personnel

Expérience 3 ans



Analyse des besoins en fonction de l'objectif lié au coût de la main d'œuvre.

Réalisation des plannings en appliquant le code du travail Calédonien et Francais

Gestion des paies, réalisation des contrats de travail et de tout l'administratif lié à une embauche.

Gestion quotidienne de l'organisation des employés en fonction de leurs compétences.

Recruteur