Carra SUTHERLAND

Ce que nous faisons:

Des séjours de remise en forme à 360° dans des lieux uniques, conçus pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête et maigrir durablement



Une approche à 360° conjuguant le corps physique et l’esprit-

Les 3 Piliers de Happy Sport & Detox sont:

1. Sport - un médicament sans ordonnance

2. Food - une alimentation équilibrée et un régime alcalin

3. Attitude - un mental positif



Durant nos séjours vous allez vivre en immersion totale dans un environnement positif et joyeux entouré d’une équipe de professionnels du sport et du bien être.



Nos séjours allient sport & détox, en combinant la pratique de plusieurs activités sportives (pilates, yoga, randonnées, swissball, HIIT, cardio, kitesurf, stand up paddle, surf, tai chi, qi gong, golf, aquagym...), une alimentation équilibrée ainsi que des moments de détente.



Mon Histoire:

De nationalité Irlandaise, résidant en France depuis 25 ans, j’ai grandi dans la campagne irlandaise entourée de chevaux dans une famille pour laquelle le sport est un moteur dans tout. Pratiquant le sport depuis mon plus jeune âge cette passion m’est toujours restée.



Adepte des méthodes de développement personnel et de bien être, j’ai suivi des formations en coaching positif, coaching sportif et leadership mental.



Mon Mantra ?

« La qualité de votre vie est égale à la qualité de vos pensées.» Tony Robbins



Avec Happy Sport & Detox, nous aidons nos clients à booster et optimiser leur santé, retrouver le gout du bonheur et perdre les kilos superflus.



Mes compétences :

Coach de Vie

Développement personnel

Agent de voyages

Coaching

Organisation d'évènements

Leadership

Gestion événementielle

Team building

Evènementiel et Relations Publiques

Animation de formations

Evénement professionnels

Evènementiel et Partenariats

Communication événementielle

Événementiel sportif

Relations Publiques

Business Consulting

Relations Presse

Conseil