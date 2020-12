Roselyne PROUST

COACH-THÉRAPEUTE-SOPHROLOGUE -

spécialisée dans la libération des peurs - angoisses - phobies - hyper-réactivités telles que jalousie, colère, timidité.



J'utilise 4 méthodes pour répondre efficacement à vos besoins :



1) La Méthode Nerti :

Pour vous libérer rapidement et définitivement (en 1 séance dans 99 % des cas) de toute phobie, peur ou autre hyper-réactivité : avion, vide, animaux, eau, noir, espaces confinés, foule, transports, conduire, parler en public... ; Des blessures émotionnelles : abandon, trahison, injustice, rejet... d'hyper-réactivités : jalousie, colère, timidité...



2) Le Décodage Biologique :

Pour mettre en lumière l'origine de vos difficultés comportementales et relationnelles afin de mieux vous en libérer.



3) La Sophrologie :

Pour prendre conscience de votre être dans sa globalité tant sur le plan mental, physique, qu'émotionnel, pour vous écouter, vous poser et envisager les changements positifs à mettre en place pour un avenir meilleur.



4) Le Coaching de Vie :

Pour que vous réalisiez de vrais changements positifs dans ce que vous souhaitez Être, Faire ou Avoir dans votre Vie.