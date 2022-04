Danny Bekka, 46ans,



De formation commerce (BTS Force de vente) de L’IUT de st-Denis.

Depuis 1994 j’ai exercé ce métier dans plusieurs domaine et pays en B2B en ayant commencé par le B2C pour l’entrée en matière.

J’en ai surtout appris plus après être parti à l’étranger ou là j’ai pu me rendre compte des différences d’enseignement et de pratique.

En Pologne, j’étais principalement amené a côtoyer différentes technologie car ce pays est en fait le carrefour de l’Europe, l’Allemagne et L’Italie sont principale bien installer.

Je me suis donc spécialiser dans la construction (Ossature Bois, Bois massif, Fenêtres PVC Alu,…),

Bref, j’ai également aidé pas mal de sociétés a entre en contacts.

Également lancer dans l’immobilier, mais le système politique en a décider autrement dans ces domaines particulièrement ces dernières années.

Aujourd’hui, j’ai décidé d’arrêter tout cela pendant 1an ou 2 et me consacre à ma famille (mes enfants plus particulièrement).

Je me suis donc tourner vers le Marketing de Réseaux (qu’en réalité je faisais à longueur de temps), mais cette fois à mon compte et en partenariat avec LR World, société Allemande spécialisé dans la santé et bien-être que j’ai connu par mon ami Fréderic Thuillier.

A la base je n’étais que consommateur pour soigner mon ulcère car tout le monde médecins y compris me conseillait de prendre de l’aloe Véra pure, chose que j’ai mis du temps à comprendre vu le temps que je me consacrait (Agent commercial est un métier certes super et plein de rebondissement, d’aventure, de découvertes, d’un constant apprentissage, convivial et socialement super pour les personnes qui comme moi aime la communication et l’échange avec les autres, mais extrêmement stressant aussi qui vous mange une bonne partie de votre temps et votre vie même si vous êtes indépendant en réalité.

Donc Après analyse de tout cela, du marché, de la tendance et des besoins, il en est ressorti que le bien-être est au cœur d’un business qui ne cesse de croitre…

Et tout cela dans la paix et chaleur de mon Foyer, avec ma famille et enfin pratique de mes sports avec mon fils, Tennis et Golf ;).

Un marché de : 3, 571 Mds d’€ (en constante évolution depuis 2013)

- 49 496 entreprises

- 54 910 salariés

Commerce

Freelance

Consulting

Network Marketing