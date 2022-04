Danny Bekka

Après mes 17 années d'expérience en France en tant qu'agent commercial, je suis venus m'installer ici en Pologne ou je vis actuellement depuis 2ans.

2 années durant lesquelles j'ai contribue a la mise en relation de sociétés françaises et autres avec les sociétés Polonaises en grande partie dans le domaine du BTP - Construction.



Par la suite je me suis reconvertis a la commercialisation de construction bois :Ossature, Madrier et Rondins par amour de ce type de construction depuis tout petit et également suite a une demande croissant de la part de sociétés et particuliers.



Je travail donc depuis avec la societe P.V. qui est une S.A.R.L Germano-polonaise et présente sur le marche de la construction de maisons en bois depuis 2005.

la societe Polska qui possèdent plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine.

Pendant ce temps elle a réaliser des dizaines de bâtiments surtout sur le territoire allemand mais

aussi en Pologne et en Norvège...

Je vous invite a me contacter pour plus d'information.





Liens de fournisseurs avec lesquels je travail egalements:

Fabricant de fenetres, portes et volets roulants PVC.

Ainsi que bien d'autres...



Mes compétences :

Vente

Construction

Commercialisation

BTP

Communication

Développement commercial

Management

Formation