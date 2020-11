Carsten Wilhelm

Maître de conférences / Associate Professor (PhD)

Université de Haute Alsace

carsten.wilhelm@uha.fr

http://carsten-wilhelm.net

Campus Fonderie

Département Sciences de l'Information et Métiers de la Culture (SCIMEC)

16 rue de la Fonderie - 68093 MULHOUSE CEDEX

http://www.campus-fonderie.uha.fr/



Mes travaux mettent en regard les enjeux sociaux et politiques des usages des médias numériques, les dynamiques transculturelles de la circulation du savoir et des pratiques ainsi que linfluence des médiations technologiques sur ces mêmes processus dans une perspective comparative.



Mots-clés : Cultures numériques comparées Dynamique des interactions interculturelles et transfrontalières Éducation aux médias Éthique et Privacy Formation à distance Épistémologie comparée des sciences de linformation et de la communication Pratiques du numérique