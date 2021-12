Catherine A. DAVY

Mon expérience professionnelle se situe à la fois en enseignement post-baccalauréat (école d'ingénieurs, école normale supérieure), et en recherche dans les sciences pour l'ingénieur (mécanique des matériaux). Mes objectifs actuels sont de poursuivre plusieurs projets de recherche ayant un impact sociétal, en partenariat avec l'ANDRA (problématique du stockage profond de déchets radioactifs : matériaux à matrice cimentaire, argilite et bentonite), avec GDF-Suez (transfert de fluides au travers de roches naturelles), et avec Eurovia (mise au point de nouveaux matériaux routiers à partir de résidus de carrière).

Mes enseignements évoluent régulièrement, pour s'adapter aux souhaits des élèves ingénieurs (durabilité des géomatériaux, matériaux du génie civil, métallurgie).

Je suis également impliquée dans la vie de mon établissement, en tant que membre élue de son Conseil d'Administration.



Mes compétences :

Conduite de projets

Expérimentation mécanique

Enseignement supérieur et recherche

Rédactrice articles scientifiques

Expertise scientifique

Encadrement/travail d'équipe