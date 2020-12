Antoine DAVY

Senior broker immobilier pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés.

Type d'actifs : Habitation, Bureau, Commerce, Portfolio

Cessions traités : Immeubles Core / Value Add / Opportunistes en bloc de 5 M€ à 200 M€ unitaire

Clients : Institutionnels, Fonds opportunistes, FCPR, SCPI/OPCI, Clubs Deal, Foncières familiales

Asset & Share Deal

Notions financières & fiscales

Régions : IDF, PACA et grandes villes de province



Autres sujets/objectifs : Développement foncière sur le thème du démembrement de propriété ; Asset Management pour le compte de fortune privée et le Conseil en stratégie de Patrimoine de foncière familiale



Mes compétences :

Finance

Expertise immobilière

Valorisation de Patrimoine immobilier

Financement immobilier