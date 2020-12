Ancienne Élève de lécole Normale Supérieure, Professeure agrégée d'Anglais, après une carrière entièrement consacrée aux élèves de CPGE au lycée Stanislas puis au lycée Carnot, je me suis tournée vers l'accueil des réfugiés et l'enseignement du français langue étrangère à Paris au sein de l'Armée du Salut, du Secours Catholique et du Cercle International de l'Arc, à Paris.