Catherine BERMENT

Mon parcourt dans l'air des plantes, du bien-être et du culinaire, me permettent aujourd'hui de prétendre à ouvrir mon restaurant certifié Bio et Végétarien, sur la ville du Mans.

Je suis dans la phase de création et en tante pour passer mon CAP en Pâtisserie, car sans lui je ne pourrai pas ouvrir mon Restaurant.

Je serai la première pâtisserie certifiée Bio sur le Mans et la Sarthe en général et surtout des produits seront proposés sans gluten, sans lactose, sans œufs ou sans sel.

dans mon restaurant les légumes seront Rio.

Soupes froides ou chaudes

Salades composées

Poêlées et légumes rôtis ce feront rôtir avec joie et convivialité.

les Crumbles eux aussi seront à la fête.

Les desserts ne sont pas oubliés.

Yaourt sans lactose maison.

Entremets.

Pâtisseries, gâteaux et viennoiseries.

je ne perds pas les plantes, avec mes tisanes et eaux "florales détox".

Sur place, ce lieu servira aussi d'épicerie et dépôts ventes des producteurs. Vous y retrouverez les produits que j'utilise dans ma cuisine en vente.

Vente de vinaigre parfumés et thérapeutiques.



J’organiserai toujours des ateliers culinaires, pour faire connaître les façons différentes de s’alimenter de s’alimenter, tout en ce faisant plaisir.



Mes compétences :

Accompagnement

Coach

Ecoute

Entraide

Manager

Obésité

Vente

Vente directe