Catherine BERTHIER

La France et les Etats-Unis sont des partenaires économiques importants, et nombreuses sont les entreprises françaises qui souhaitent s’implanter ou se développer aux US. Un des obstacles auxquels ces entreprises se confrontent souvent est la différence d’appréhender et d’implémenter la communication entre les deux pays. C’est là que j’interviens : franco-américaine de naissance, formée aux grands groupes américains et français sur le territoire américain, parfaitement bilingue, je maitrise totalement l’exercice de la communication aux US et accompagne les entreprises dans la stratégie et l’exécution de leur comm sur ce marché très dynamique.