Le service relation client ne devrait pas être un département à part, il devrait transpirer à travers toute l'entreprise. (Kevin Stirtz, Thomson Reuters).



Ma passion : la culture client dans l’entreprise.



Mon offre : Accompagnement des entreprises dans l’optimisation de la relation et la gestion administrative et comptable du client.



Pourquoi : « Conquérir un prospect coûte beaucoup plus cher que de fidéliser un client. »



Les objectifs :

• satisfaire le client tout au long du cycle de la vente et de l’après-vente et augmenter la valeur de la base clients et par conséquent la valeur de l’entreprise.

• améliorer la gestion des comptes et d’optimiser la trésorerie.

Comment :

Je vous propose de vous accompagner dans la gestion de la relation client tant sur le plan de la relation que sur le plan de l’organisation administrative en :

• développant la connaissance du client, et la culture client au sein d’une entreprise.

• sensibilisant le personnel à l’optimisation administrative et comptable.



N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.

Catherine CHUPIN

TEL : 06.87.14.16.23

cathchupin@orange.fr



Mes compétences :

Management

Commerciale B to B ou B to C

Entrepreneur

Finance

Esprit d'équipe

Gestion - comptabilité-RH

Responsable

Aptitudes relationnelles