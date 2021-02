Chef de projet infrastructure

Orienté serveur, stockage, sauvegarde, hyperviseur

Expertise Stokage Netapp

Maitrise environnement Windows toutes versions

Maitrise environnement Linux Redhat et Centos version 5,6 et 7

Maitrise environnement Sun Solaris version 8,9 et10

Maitrise des plateformes Citrix XenAPP 4.5, et 6.5 et xendesktop 7

Expertise AD avec une foret multi domaine et sous domaine