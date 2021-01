Eric BUCHOT

Après des expériences enrichissantes en tant que comptable dans des sociétés qui exercent dans des secteurs d'activités aussi différents que la logistique, l'industrie et la promotion immobilière, je souhaite aujourd'hui mettre en relief ces acquis et relever un nouveau challenge toujours dans la comptabilité.



Organisé et rigoureux, je produis un travail de qualité en respectant les délais imposés par notre profession et la discrétion nécessaire à ma fonction.



Dynamique, motivé, respect de la confidentialité, autonomie, polyvalence, sens des responsabilités, des initiatives et de l’adaptation sont autant d’atouts qui ont satisfait mes différents employeurs.



Mes compétences :

Dynamique et très attachée aux résultats

Autonomie et initiative

Adaptation facile