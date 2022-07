Catherine FOURNAISE

Ayant travaillé pendant plus de 10 ans en tant que Cadre administratif et responsable Ressources Humaines au sein de groupes internationaux de distribution et de transport, j'ai suivi il y a 6 ans suivre une formation de 3ème cycle RH à l'IGS afin de poursuivre ma carrière dans un métier qui me passionne. Cette formation m'a permis de consolider mes compétences déjà acquises et d'élargir ma compréhension des enjeux liés au développement RH.



Mon experience professionnelle a également été l'opportunité de travailler dans les structures corporate de groupes internationaux et ainsi d'acquérir une bonne compréhension du business et de ses dimensions stratégiques en environnement international. Cette compréhension des enjeux stratégique de l'entreprise a clairement enrichi ma vision et la pratique au quotidien de l'activité RH.



Depuis 2006, je suis responsable rémunération et avantages pour une grande banque de détail française et suis également en charge du contrôle de gestion social.



Mes compétences :

Allemand

Allemand courant

Anglais

BtoB

Conduite de projets

Conduite de projets RH

Contexte international

Développement

Développement des RH

Distribution

Gestion des rémunérations

International

Projets RH

Rémunérations

Transport