Catherine FRESLON

Forte d une expérience dans le domaine de l assistanat commercial et dans le secrétariat polyvalent, j ai au cours de mon expérience riche et diversifiée divers tâches m'ont été confié: gérer l accueil physique et téléphonique, d assister mes supérieurs hiérarchiques dans leur planning et d effectuer des tâches administratives diverses. Je maîtrise les outils informatiques et on me reconnait mon sens de l accueil, ma rigueur dans le travail et ma facilité a m adapter et a intégrer une équipe.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Secrétaire