Catherine FRYBOURG

Propriétaire du Food Truck "La Fleur de Bretagne", galettes et crêpes à Vannes depuis 8 ans



28 ans d'expérience professionnelle dédiée aux media et au marketing.

Un savoir faire totalement polyvalent : management / organisation - Conseil aux entreprises TPE PME - Négociation à haut niveau - Stratégie d'entreprise et stratégies de marques - Stratégies Media, stratégies Web, stratégies Sociales Web.



Une passion pour les nouvelles formes d'expression, en particulier pour le Web Social: Entreprise 2.0, Web Social, Cloud Computing, Travail collaboratif, e-réputation.



Une capacité d'adaptation et d'intégration très rapide à de multiples environnements professionnels et humains.



Mes compétences :

Cloud

Cloud computing

COMMERCE

COMPUTING

Conseil

E commerce

e reputation

IaaS

Iaas & Paas

Management

Marketing

Média

Organisation

PaaS

réseaux sociaux

Saas

Stratégie

Stratégie de marque

travail collaboratif

Web