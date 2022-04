Catherine FUZZEY

De l'eau a coulé sous les ponts depuis ma licence de lettres modernes. Reconvertie dans l'informatique via un diplôme consulaire d'analyste programmeur, j'ai atterri à Besançon comme ingénieur informatique pour une entreprise de gestion logistique.

Suite à la liquidation de cette entreprise, j'ai décidé d'agrandir ma famille tout en profitant d'un congé parental. Cela m'a laissé le temps de construire un vrai projet d'entreprise que j'ai créée en 2009.

5 ans plus tard, la reprise économique n'étant pas au rendez vous, je décide d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.

Me voici donc en recherche d'emploi avec une envie de mettre à profit ce que j'ai appris pendant ces 5 années à essayer de grimper aux premières places chez Google avec un minimum d'argent et un maximum de travail.

La mise en valeur d'un produit sur internet, la propagation d'une idée sur les réseaux sociaux et le marketing de base ont été mon quotidien pendant toutes ces années. Mais un travail en extérieur est une trop grosse contrainte pour moi. J'ai donc décidé de lancer mon blog et d'essayer de le rendre lucratif. Je travaille beaucoup en ce moment et il n'est toujours pas en ligne. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Le grand jour est pour très bientôt .....



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Loisirs créatifs

Création de site web

Référencement

Réseaux sociaux

Création d'entreprise

Décoration intérieure

Rédaction de contenus

Web design

Rédaction web

Webmarketing

Wordpress