Éligible au contrat aidé et ayant une reconnaissance TH qui ne m'empêche pas de travailler, j'ai 9 ans d'expérience professionnelle en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil. Je suis titulaire d'un BTS assistanat de direction trilingue.



Mes compétences :

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Encaissement