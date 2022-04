Catherine GALATOIRE

Compétences managériales :

. recruter, motiver, former, animer, faire monter en compétences, accompagner et évaluer les collaborateurs dans leurs missions

. piloter différents projets transverses et coordonner les actions au sein de plusieurs équipes

. piloter la performance et la cohésion d'équipe



Compétences commerciales :

. élaborer la politique commerciale et fixer les objectifs commerciaux

. animer et gérer la performance de commerciaux en interne (promoteurs des ventes, vendeurs en boutique et à domicile) ou externe (réseau de distributeurs traditionnels et GSA /GMS/ GSS, prestataires télémarketing)

. mesurer l'efficacité des actions et analyser les résultats

. développer les ventes à l'export (zone Océan Indien : Mayotte, Madagascar et Maurice)



Compétences Marketing - Communication :

. concevoir la stratégie et le plan marketing (conquête, fidélisation, communication media et hors-media) et établir un budget prévisionnel

.briefer les agences de communication, de marketing opérationnel (data mining, trade marketing et animations GSA /GSS) et les instituts d'étude

. étudier et analyser le marché et la concurrence

. élaborer une charte de qualité relationnelle Client et mesurer la satisfaction Client, via des baromètres qualité



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Satisfaction client

CRM

Communication externe