Catherine GALLAND

Depuis 25 ans j'accompagne des personnes dans leur développement personnel.

Formée à l'astro-psychanalyse, en psycho-pédagogie, au coaching et en cours de formation PNL, je crois en l'être humain et en toutes ses capacités.

J'ai écrit un livre philosophique et initiatique qui s'appelle" l'âme d'un aventurier". Il retrace le chemin d'un homme qui part faire un voyage autour du monde pour découvrir qui il est vraiment.



Mes compétences :

Animation de groupes

Animation de formations

Animation de réunions

Conférencier

Animation d'ateliers