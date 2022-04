Catherine GALLOU

Mon parcours atypique, m'a permis de faire face à diverses situations; aujourd'hui, je souhaite mettre ces diverses expériences au service des entrepreneurs que je forme.

Mes domaines d'intervention en tant que formatrice-consultante vont de la pédagogie aux plus débutants jusqu'à l'expertise dans des domaines aussi variés que l'imprimerie, le monde de l'enseigne, le graphisme, le webdesign et le webarketing et la communication en général au sein de toutes entreprises (commerce, artisan, services).

L'expérience accumulée tout au long de mon cursus professionnel me permet de donner du sens aux savoirs que je dispense lors de mes interventions par une mise en pratique directe sur le terrain

L'utilisation des logiciels ou des compétences à acquérir en temps réel et en application personnelle, permettent aux stagiaires d'appréhender plus efficacement les différents modules de formation.



Mes compétences :

HTML

Adobe Photoshop

CSS

MySQL

Adobe InDesign

Prestashop

Joomla

Adobe Illustrator

Wordpress

Rédaction web

E-mailing, sms

Webmarketin, réseaux sociaux

Webdesign