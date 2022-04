Catherine GAROT

Infirmière depuis 1980, j'ai travaillé dans différents services de médecine (cardio médecine interne rééducation fonctionnelle ) au sein de différents hôpitaux En 1994 j'ai intégré l'association ECHO (Expansion des Centres d'Hémodialyse de l'Ouest) établissement de soins oeuvrant pour le traitement de l'insuffisance rénale.



En 2011 je suis retournée sur les bancs de l'université pour passer un DU " enseignements théorique et pratique de l'épuration extra-rénale et plasmatique" et ensuite intégrer un protocole de coopération entre professionnels