Catherine GASNIER

Notre volonté en tant que piscinier n'est pas d'être le plus gros en terme de quantité, par contre, notre but est d'être les meilleurs sur la Vienne sur l'ile de ré. Nous avons une charte de qualité avec des engagements tenus.

Depuis 1991, nous concevons et rénovons des piscines , 23 ans de durée nous donnent un recul important pour le client.

Mon travail consiste a écouter et expliquer au client les avantages et les inconvénients de tel ou tel système de filtration, chauffage, traitement ou autres matériels, c'est tellement vaste que le client peut se perdre et investir dans un produit qui ne lui convient pas.