Patrice GUINÉ

Issue de la filière horticole j'ai passé des années dans la vente de produits auprès de la grande distribution. Depuis 2006 je suis dans le domaine du sol sportif et donc du gazon synthétique. J'ai sélectionné une gamme de produits européens répondants aux normes en vigueur. nous sommes également en mesure de poser le gazon. Spécialiste de la vente et de la pose des terrains de tennis, aires de jeux, golf, football...

Expert de la pose nous sommes consultés par de grands groupes et confrères pour des chantiers en France et à l'International. Dernier chantier BOUYGUES INTERNATIONAL au TURKMENISTAN 8500 m².



Nous sommes en mesure de répondre à toutes vos attentes.

www.idealgazon.fr







Mes compétences :

Paysagiste

Sol sportif

Tennis

Décoration