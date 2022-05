Romain DUTITRE

TERREO, assistance technique, plans CAO, conseil et management en aménagement extérieur, fontainerie et arrosage automatique.Array

Présent sur toute la France et au Danemark, qui permet d effectuer toute mission sur l Europe élargie qu elle soit sur site ou a distance

Je propose toute mon expérience au service des entreprises, pour une aide ponctuelle ou régulière, afin trouver les meilleures solutions sur les chantiers et études en aménagement extérieur, fontainerie, arrosage et gestion de l'eau. Je peux également vous aider en faisant un diagnostique précis d'un chantier ou d'une installation

Les domaines de compétence sont l'aménagement paysager à haute technicité (modalités d'accès compliquées, milieu particulier, organisation complexe, techniques nouvelles, procédures particulières à mettre en place, génie végétal et écologique, contraintes environnementales), l'arrosage automatique (gestions centralisées, stations de surpression, récupération des eaux de pluie) et la fontainerie (bassins, fontaines sèches,conception de locaux techniques)



Réactivité, technicité, innovation et confidentialité sont les piliers de TERREO



Mes compétences :

Arrosage automatique

Environnement

Eau

Conducteur travaux

Fontainerie

Génie végétal

Management

Aménagements paysagers

Direction centre de profit