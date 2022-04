Catherine GAUBERT

Je recherche un emploi en tant que Secrétaire Assistante. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que Secrétaire Juridique mais également dans différent domaines de secrétariat tant dans l'administratif que dans le commercial. J'ai aussi créé et géré une petite société dans le B.T.P. dont je m'occupais de toute la gestion administrative, commerciale, jusqu'à la pré-comptabilité. Ces différents postes m'ont permis d'acquérir une bonne expérience polyvalente, de réelles facultés d'adaptation, de bonnes aptitudes relationnelles, le sens de l'autonomie, de l'initiative, de la rigueur, de l'organisation et de la discrétion. C'est ma pugnacité et mes expériences pluridisciplinaires qui m'ont permises de réaliser ces missions riches et variées. Dotée d'un excellent relationnel et d'un esprit d'équipe j'aspire à mettre mes compétences au service de votre société. Disponible immédiatement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.