Catherine GAUDRY

J'ai pris le chemin de la vie active en 1980.

Très vite j'ai obtenu un poste de titulaire dans la fonction publique où j'ai passé mes "plus belles années" ! Il paraît ...

J'y ai appris l'organisation, la rigueur et tout le travail administratif qui s'y applique.



Les années sont passées et j'ai eu besoin de changer d'univers, travailler pour moi, gagner ma liberté... Professionnelle et... Financière.

Pas toujours facile me direz-vous, c'est vrai ! Mais quel bonheur !



Aujourd'hui j'ai acheté une licence avec une société internationale qui fait le pont entre les commerçants, les entreprises et le e-commerce.



La société sélectionne des personnes dans toutes les régions de France.



Vous êtes intéressé ? Contactez-moi.







