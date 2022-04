Isabelle PRUVOT

La révolution technologique et digitale entraine de profondes transformations et nous invite à réinventer l'organisation du travail.



Passionnée par le développement des potentiels et l'étude des leviers de motivation et de cohésion en entreprise, j'accompagne les individus et les organisations en phase de transition et de transformation.



Guidée par l'intelligence collective, j'aspire à développer les compétences comportementales et à sensibiliser les organisations aux pratiques managériales 2.0 en portant un regard éclairé sur les enjeux stratégiques des entreprises et la qualité de vie des salariés .



Mes missions :

- Promouvoir et accompagner le management collaboratif et le partage des compétences

- Transformer la culture d'entreprise afin de faciliter la communication et l'innovation

- Réconcilier et organiser les potentialités humaines

- Créer de la valeur collective en entreprise



Mes compétences :

Coaching professionnel

Bilan de compétences

Conseil en organisation

Accompagnement du changement

Développement des talents et des potentiels

Outplacement

Développement personnel

Management collaboratif

Marketing stratégique et opérationnel

Intelligence collective

Développement commercial

Formation

Codéveloppement professionnel