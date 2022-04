Gilles MÉRILHOU

En Formation Initiale, je suis Chargé d'enseignement en Université et en Ecole de Commerce, sur les thématiques Management et RH sur les dispositifs Master II EDRTP et Licence Pro Transport Voyageur.

En Formation Continue, je co-construis avec les entreprises et anime des dispositifs de formations sur mesure, basées sur la résolution des problématiques managériales.

En Executive Coaching, j'accompagne les dirigeants, mais aussi leurs équipes, au développement de leurs talents, dans leurs objectifs professionnels.

En Médiation je conduis les protagonistes d'un conflit en entreprise vers la résolution de leurs difficultés interpersonnelles, afin qu'ils puissent renouer leurs liens relationnels au travail.

En Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience(VAE), j'accompagne chaque bénéficiaire à l'élaboration de l’inventaire de ses expériences professionnelles, au cours d’entretiens d’analyse descriptive de ses activités, par une aide rigoureuse et un soutien méthodique.



http://www.transferables.fr/



Mes compétences :

Ressources humaines

Management Entrepreneurial