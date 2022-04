Isabelle PRUVOST

Infirmière de l'éducation nationale ,j'ai repris une formation universitaire tardivement

D.U. santé publique à la fac de médecine de Nancy ,puis licence et maitrise en sciences sanitaires et sociales.

actuellement je travaille en tant que praticien de santé en psychonomie :méthode douce ,manuelle qui permet de soulager certains dysfonctionnements physiques et émotionnels.

Parallèlement je suis une formation en médecine chinoise.