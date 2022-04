Isabelle PRUVOST

Depuis 11 ans j’occupe un poste d’acheteur chez Cognis / BASF; je suis en charge de l'analyse et la résolution des besoins, la négociation des prix et l’interface avec les différents services de l’entreprise.

Ma vie professionnelle est riche en expérience ayant occupé des fonctions dans des secteurs et des postes trés différents.

J'ai commencé dans l'hotellerie, puis le secrétariat technique pour devenir acheteur.

Je suis toujours attentive afin d'évoluer professionnellement c'est pour cette raison que j'ai repris mes études à plusieurs reprises

2008 - Acheteur Technique International Master I - Greta Geps, Paris

1995 - Secrétaire Bilingue - Certificat de formation professionnelle - AFPA – Dijon

1985 - Réceptionniste d’hôtel - Certificat de formation professionnelle - AFPA – Istre

Je souhaite poursuivre ma vie professionnelle dans le domaine des achats



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Bon Négociateur

Bon relationnel

Forte réactivité

Négociateur

Réactivité

Relationnel

Rigoureuse

Très bon relationnel