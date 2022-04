Isabelle PRUVOST

De formation Juridique, mon expérience professionnelle fait de moi une personne polyvalente : je maîtrise un large panel de domaine juridique, je suis également versée dans le conseil, le secrétariat, l'assistance, la réalisation de projets ... Je suis dynamique, dotée du sens du relationnel, d'une excellente organisation et très réactive.

Je recherche un emploi ou je pourrai mettre mes compétences au service de la réussite d'une entreprise, d'une collectivité, d'un projet ...et de m'épanouir pleinement professionnellement, qu'il soit ou non dans le domaine juridique



Mes compétences :

Juridique

Conseil