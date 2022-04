Catherine GAUTHIER

Notre maison d'hôtes "La Demeure d'Hortense" au coeur de Vichy vous accueille toute l'année.

Un bel hôtel particulier fin XIXè de caractère (ferronnerie et vitraux), très calme, ses deux jardins et sa fontaine. 5 chambres d'hôtes de charme pour un joli break en ville. Petits déjeuners gourmands et intimes dans notre patio ensoleillé ou dans le salon aux boiseries, récemment animé d'un piano.

2 Suites et 3 Chambres d'hôtes originales, au choix selon votre inspiration du moment : "La Suite d'Hortense" très vaste, romantique, papier jouy -, baignoire balnéo ; "La Suite de la Tour" mansardée thème de la navigation maritime, salle de bain cabine de bateau dans la tour de notre demeure ; chambre double "les âmes galantes" son vitrail, sa féminité, "Guillin" l'asiatique (*), "La Ménara" l'orientale(*)

Climatisation réversible, douches multi-jets, Wi-fi offert, écrans TV plats ...

Votre confort, votre détente et notre accueil et conseils afin de vous stimuler dans la découverte de notre belle et étonnante ville de charme, ses récentes promenades le long du lac d'Allier, son architecture, ses parcs, ses golfs, son opéra (2 saisons) ... ses restaurants gourmands ....

Notre demeure est située à 100 m de la magnifique gare Napoléon III ; liaison directe de Paris 2H50.

A consulter sans modération : le site internet

(*) versions solo proposées



