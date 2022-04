Catherine GAUTIER

Après une courte période d'enseignement, j'ai intégré une société qui commercialisait des ordinateur. Je suis passée à travers divers rachats et suis devenue assistante de direction générale, responsable des achats et des services généraux ;licenciée 5 fois en 5 ans, pour raison économique, j'ai intégré diverses sociétés qui dispensent des cours à domicile. De 2011 à 2013 , j'ai travaillé pour une association "Cours singulier" qui accueille des jeunes en difficulté (phobies scolaires, addictions diverses) et des élèves pour du soutien au cours de l'année et plus particulièrement au moment des examens. J'y enseigne le français, l'anglais et l'espagnol.