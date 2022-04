Catherine Gautier

Ecouter les livres comme on écoute la vie !



Les lectures à voix haute que je crée ont pour ambition d’utiliser l’approche artistique pour faire découvrir le patrimoine littéraire à chacun ; je porte ainsi les textes là où les personnes se trouvent.

Le patrimoine dans son champ le plus vaste est lui aussi investi lorsqu’il s’agit de répondre à une commande spécifique pour un lieu, un projet, un évènement



L’objectif est de faire découvrir des auteurs, de donner envie de lire à tous, en apportant une dimension et un plaisir différents ; tout cela imprégné du ravissement de jouer avec les sonorités, les constructions, l’expression, pour faire naître… le plaisir de l’auditoire !



Ces prestations de lecture s’inscrivent dans les lieux de lecture habituels (médiathèques, bibliothèques, théâtres), mais aussi dans les espaces :

- du patrimoine (monuments, châteaux, jardins, maisons d’écrivains, espaces naturels…),

- de l’art (musées, expositions),

- de l’éducation (établissements scolaires, centres de loisirs),

- des personnes âgées (maisons de retraite, associations),

- de la santé (hôpitaux, centres spécialisés),

- de la justice (établissements pénitentiaires),

- de l’habitat (cités, quartiers),

- de la science (évènements, conférences),

- de l’entreprise : au coeur du quotidien du citoyen, durant les pauses-repas -ou autres

« parenthèses »-,

- du tourisme (chambres d’hôtes…)

ainsi que dans l’univers radiophonique.



Toutes les approches formelles privilégient le respect du texte, en adéquation avec mon parti pris qui vise à mettre en exergue le propos de l’auteur Une immense importance est accordée au choix (découpage) des extraits de textes à offrir au public.

La prestation va de la lecture seule, intime, au spectacle, entrelaçant d’autres arts (musique, danse, arts plastiques ou visuels).

La lecture peut être également créée conjointement avec le commanditaire.



Partagez cette résonance vocale du texte écrit ! Glissez avec votre public dans le mouvement des phrases, suivez leur allure, leur murmure et leurs cris !



Catherine Gautier



