Catherine GAZONNOIS-PESQUIÉ

Après plusieurs années passées dans l'enseignement (enseignante et directrice d'écoles) et suite à la maladie, je me suis intéressée à plusieurs approches thérapeutiques en initialisant un travail sur moi auprès de différents professionnels.



A l'issue de ma psychothérapie, j'ai entrepris de me former à ces approches remarquables que sont la PNL, l'Hypnose, la Sophrologie et le Coaching.



Diplômes et Formations:



Master en Hypnose Ericksonienne (Institut Français d'Hypnose Ericksonienne)

Master en Hypnose Humaniste (IFHE)

Master en Hypnose Classique (IFHE)

Master en PNL et Coaching (IFHE)

Sophrologue certifiée à l'Académie de Sophrologie Caycédienne (Paris XV)

Membre de la Fédération Française de Sophrologie

Certifiée en Relation d'Aide par l'école Ecoute Ton Corps

Formée en Métaphores thérapeutiques, décodage biologique et doubles contraintes par Christian Flèche

Formée en énergétique: maître Reiki, Fleurs de Bach, géo-biologie



Spécialiste de ces outils, et passionnée par l'humain et son développement personnel, je concentre mon travail sur deux axes principaux:

- le mal être: stress, angoisses, burn out, déprime....

- les compulsions: l'arrêt du tabac, l'alimentation...



J'ai créé et j'anime, tout au long de l'année, différents séminaires :

" Apprenez à gérer votre stress"

"Auto-Hypnose: les bases"

" Auto-Hypnose et santé"

"Boostez votre vie avec l'Auto-Hypnose"

Toutes les informations relatives à ces séminaires sont sur mon site:

www.therapie-bienetre.com



Consultations sur rendez-vous au 06 268 123 06, 2 Place de la Chapelle Neuve à Montpellier proche du parking Corum et des arrêts de Tram: Corum et Louis Blanc.



Mes compétences :

Animatrice

Burn out

Coach

Gestion de stress

Hypnose

Hypnothérapeute

Préparation aux examens

Sophrologue