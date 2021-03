Pascal CLETZ

Je suis infographiste en PAO, webdesign, post-production vidéo et motion design. Je conçois, en PAO, tout support de communication statique (brochures, plaquettes…) et dynamique (PDF interactifs, publications numériques et/ou interactives, livres électroniques…). En webdesign, je conçois bannières (Flash ou HTML5) et site Wordpress ou Muse. En vidéo, je monte tout type vidéos professionnelles (documentaires, publicités, films…) et je crée des animations vidéo (motion design).



Je suis aussi formateur pour adultes en logiciels dédiés aux médias (Acrobat DC, InDesign CC, Photoshop CC, Illustrator CC, Muse CC, Animate CC, Premiere Pro CC, After Effects CC, Audition CC, Final Cut Pro X, Motion, Compressor…).



Le conseil en stratégie logicielle et l'accompagnement lors de migration est aussi une de mes activités professionnelles.

Acteur d’une société basée à Marseille, j’œuvre depuis Montpellier pour cette dernière sur la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et je serai heureux de travailler avec vous à l’élaboration de vos projets de communication ou de formation.



N'hésitez à me contacter et j'étudierai avec soin toute proposition.



Mes compétences :

Adobe

Word (Mac et Windows)

PowerPoint (Mac et Windows)

Excel (Mac et Windows)

Digital Publishing Suite

Pages, Numbers, Keynote

Final Cut Pro X

Mac OS X

Motion

Wordpress

Mac OS X Server

Compressor

Acrobat DC

Muse CC

InCopy CC

InDesign CC

Photoshop CC

Illustrator CC

After Effects CC

Premiere Pro CC

Adobe Creative Coud CC 2017

Audition CC, Prelude CC, SpeedGrade CC

Animate CC