Catherine GEINGUENAUD-DELAGNES

Un parcours professionnel en 3 grandes étapes :



15 années dexpérience en tant que cadre de direction au sein de grandes entreprises, dans des missions transport-logistiques et managériales, aux contextes très variés (création, développement, croissance externe, plans sociaux, ).



Cette première étape ma conduite à créer en 2009 mon cabinet de conseil opérationnel en optimisation des coûts. Grâce à la diversité dentreprises et de situations observées, jai pu mesurer limportance du facteur humain dans la performance des équipes et dans latteinte des objectifs de chaque client.



Convaincue que la réussite de toute transformation technique ou organisationnelle passe avant tout par la motivation et lautonomie des équipes, depuis 2016, je complète mes compétences doutils performants de compréhension des mécanismes humains (coaching, gestion des processus relationnels, process communication).





Accompagner le changement en mappuyant sur lénergie émergente des équipes,

Comprendre et dintervenir dans la complexité,

Prendre des décisions stratégiques et opérationnelles en tenant compte de léquilibre humain



Aujourdhui ma plus grande satisfaction professionnelle est de guider lorganisation tout en alliant performance globale, cohérence de la structure, motivation et bien être du groupe.