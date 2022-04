Catherine GERMAIN

Depuis 1997, je travaille au sein de la FCN. J’assiste la direction, dans des fonctions administratives, comptables et sociales.

Mes principales activités sont la comptabilité du bureau, la facturation, les encaissements et tableaux de bord divers. J’assiste le Directeur et les associés dans la gestion du bureau, des réunions, la diffusion d’informations entre le siège social et le site et j’effectue le travail administratif pour tous les collaborateurs. Le bureau est composé de 38 personnes dont je gère la gestion des heures, la préparation des paies, les déplacements.

Je dispose de qualités essentielles à l’exercice de ce métier comme l’autonomie, le dynamisme et un sens des responsabilités. Je suis très motivée et apte à travailler dans des délais très stricts.



Dans le cadre de mes études et mes formations, j'ai obtenu les connaissances nécessaires pour devenir une assistante administrative efficace et rigoureuse. J’aime relever de nouveaux défis et suis prête à m'investir dans mon job.

J'ai participé activement au sein de la FCN à l’élaboration de Challenges, en collaboration avec Gilles VERMEREN en créant de grandes manifestations sportives à l’occasion du Marathon de Reims avec des partenaires clients tels que le groupe NOVOTEL, Inter Sport, Le Garage St Christophe (FORD).